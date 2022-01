Nelson Peralta, deputado recandidato do BE por Aveiro, aproveitou o comício de hoje — que decorreu na cidade aveirense e contou com a presença de Catarina Martins — para trazer para a campanha legislativa um tema que marcou a última corrida eleitoral autárquica há poucos meses: a “lição exemplar” prometida por António Costa à Galp depois do “disparate” em Matosinhos.

“Tivemos há pouco tempo uma campanha eleitoral das autárquicas e António Costa ergueu a sua voz contra a Galp. Dizia que era tempo e que ia dar uma lição à Galp. Alguém se lembra aqui da lição que António Costa deu à Galp? Não, pois não”, criticou.

De acordo com o deputado bloquista, em 29 de dezembro, o Governo publicou “uma pequena portaria que passou despercebida” e que regulava “como é que o dinheiro da bazuca europeia vai ser aplicado na descarbonização da indústria”.

“Esta portaria diz que os milhões para a descarbonização podem ser usadas para empresas para problemas de descontaminação de solos. Isto não tem rigorosamente nada a ver com retirar CO2 da atmosfera com a descarbonização. Isto tem a ver com uma borla”, atirou.

Segundo Nelson Peralta, “António Costa prometeu uma lição e está a dar milhões” uma vez que a “Galp agora tem um problema” já que “os seus solos na refinaria de Matosinhos estão contaminados e precisa de os retirar a baixo preço”.

“Lanço daqui a uma pergunta direta para António Costa: o Governo está a preparar-se para pagar a descontaminação dos solos da refinaria de Matosinhos? António Costa, afinal a lição prometida são muitos e muitos milhões para a Galp, para continuar a política do costume?”, perguntou.

Em setembro, num comício da campanha eleitoral precisamente em Matosinhos, o secretário-geral do PS, António Costa, considerou que “era difícil imaginar tanto disparate, tanta asneira, tanta insensibilidade” como a Galp demonstrou no encerramento da refinaria de Matosinhos, prometendo uma “lição exemplar” à empresa, declarações que geraram então muitas críticas de outros partidos políticos.