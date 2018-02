“É difícil de compreender que o ministro da Saúde não consiga chegar a entendimento nem com os médicos, nem com os enfermeiros, nem com os técnicos de diagnóstico e terapêutica, nem com os farmacêuticos dos hospitais, nem com os auxiliares”, frisou a líder do Bloco.

Catarina Martins falava em Santa Maria da Feira, durante a primeira de um conjunto de sessões e iniciativas que os bloquistas vão realizar em todo o país até abril, com o objetivo de criar um movimento em defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A coordenadora do BE referiu que "as mais variadas áreas das profissões da saúde" estão em negociação desde o início da legislatura com o Ministério da Saúde e “aparentemente não é possível o acordo”, adiantando que “não está em causa nenhuma reivindicação completamente fora de cabimento”.

“O que está em causa é a organização básica e o respeito básico pela atividade destes profissionais que é também a organização mais básica do SNS”, vincou.