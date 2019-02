“Não devemos misturar questões orçamentais com as questões sobre as próprias carreiras [profissionais]. É uma falsa questão dizer que não há dinheiro para contabilizar o tempo de serviço dos trabalhadores”, sustentou Catarina Martins, questionada pelos jornalistas, hoje, em Coimbra, depois de ter participado numa reunião com trabalhadores dos CTT.

“Essa foi a desculpa utilizada para todas as conquistas que foram feitas logo no início da [atual] legislatura, como, por exemplo, acabar com os cortes inconstitucionais dos salários, garantir o aumento do salário mínimo ou o descongelamento das pensões”, recordou a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE).

“Disse-se que não havia dinheiro e não era verdade”, salientou.

Ficou provado, aliás, que, “quando se recuperam os rendimentos do trabalho, salários e pensões, a economia melhora e as contas públicas também melhoram porque, como todos nós sabemos, os enfermeiros, como os outros trabalhadores, não vão colocar o seu dinheiro em ‘offshores’, vão utilizá-lo naquilo que precisam e, com isso, vão dinamizar a economia portuguesa”, defendeu Catarina Martins.