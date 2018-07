Em Abrantes, no distrito de Santarém, a coordenadora do BE participou esta manhã no debate sobre cultura e OE no âmbito do acampamento nacional da juventude do BE, tendo afirmando aos jornalistas que a cultura em Portugal "tem tido um orçamento praticamente inexistente, 0,1% do PIB".

"Nem com uma lupa se consegue ver, e a cultura é parte integrante do desenvolvimento, da qualificação, da liberdade de um país", afirmou Catarina Martins, defendendo a importância do debate das políticas e reforço de verbas para o setor.

"Está aqui connosco [em Abrantes] quem tem estado na contestação, no ativismo, a exigir aquele mínimo de decência de 1% para o orçamento da cultura", observou, tendo destacado ainda, ao nível das políticas fiscais para o setor energético, a redução do IVA na eletricidade.

"Registo que o Governo já aceitou aquilo que é uma proposta do BE há muito tempo, que é a necessidade da redução do IVA da eletricidade", disse Catarina Martins, tendo feito notar que "o problema não é apenas fiscal, mas também de rendas excessivas" no setor energético.