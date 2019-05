"Portugal precisa de um grande plano de investimento e políticas públicas para a emergência climática, que contemple a reconversão energética, do território, dos transportes, da indústria, da habitação, será esse motor. Financiado com dívida pública, sim, e capaz de convocar investimento privado", defendeu Catarina Martins, no Porto, a discursar da conferência que celebra os 131 anos do Jornal de Noticias.

Catarina Martins, que elegeu os problemas ambientais como tema central da intervenção, lembrou ainda que clima, emprego e desigualdades estão "seguramente ligados" e que é "tempo de respostas corajosas".

"A coragem de responder à emergência climática exige reconversão da energia e da indústria, novas regras de produção industrial e agropecuária. Exige o investimento para tornar os edifícios públicos autossuficientes, capazes de criar e conservar a sua própria energia", afirmou.

Para o Bloco, "há caminhos claros e que devem ser prosseguidos no imediato" porque Portugal precisa. E Catarina Martins enumerou alguns: "Investimento na criação de fontes de produção de energia renovável. É possível aumentar as fontes de energia renovável e diversificá-las, Portugal tem condições para tornar as energias eólica e solar dominantes no sistema energético, e tem a obrigação de recusar furos de gás e petróleo e a generalização planetária do 'fracking'".