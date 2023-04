Um relatório aponta que Isabel Nicolau, com quem a ex-presidente executiva da TAP tinha uma relação pessoal, foi contratada para diretora sem ser entrevistada e após despedimento do antecessor, contrariamente ao comunicado pela empresa, revelou hoje o BE. Os bloquistas dizem também que os ex-administradores da TAP Fernando Pinto e Max Urban receberam um prémio de 2016, após decisão de não atribuir bónus naquele ano e com metas fixadas depois de conhecidos os resultados da companhia.

TIAGO PETINGA/LUSA