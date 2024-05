A CNN Portugal, ontem, mostrou um vídeo onde se vê uma pessoa a ser agredida durante uma ação do partido Ergue-te, junto à sede nacional do Bloco de Esquerda, em Lisboa.

O SAPO24 contactou o BE que remeteu para um comunicado onde confirma "uma concentração promovida por um partido de extrema-direita". Contudo, diz não ter tido "conhecimento prévio" da iniciativa, tendo apenas como "testemunha" de uma "agressão" a "uma pessoa, cuja identidade o Bloco desconhece" comunicado "imediatamente os factos à PSP e apresentará queixa formal pela natureza desta ação."

Na notícia inicial a CNN avança que os agressores tinham, além de identificações do partido, símbolos do grupo de extrema-direita Habeas Corpus do ex juiz Rui Fonseca e Castro que também estava no local segurando um microfone.

Rui Fonseca e Castro, candidato às europeias, disse ao canal de televisão que "os membros do partido foram provocados pelo homem"