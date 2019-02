“Não excluímos nenhum instrumento”, disse à Lusa a deputada bloquista , em reação aos resultados da reunião negocial de hoje dos professores com o Governo sobre a recuperação do tempo de serviço congelado, na qual o Ministério da Educação reapresentou a mesma proposta que já tinha sido rejeitada pelos professores e vetada pelo Presidente da República e que apenas prevê recuperar menos de três anos dos mais de nove anos exigidos pelos docentes.

No final da reunião em Lisboa, Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), perante a proposta negocial repetida pelo Governo disse ter a opinião de que “a negociação está esgotada” e voltou-se para o parlamento, do qual entende pode sair a solução ainda nesta legislatura, por duas vias possíveis: a apreciação parlamentar do decreto que o Governo venha a aprovar sobre a matéria, introduzindo-lhe, através dessa figura legislativa, alterações que vão ao encontro das reivindicações dos docentes – e a qual vários partidos já manifestaram disponibilidade para requerer – ou pela apresentação de uma nova proposta de lei.

Joana Mortágua afirmou que o Bloco de Esquerda (BE) não exclui nenhuma hipótese “para recuperar o tempo trabalhado pelos professores” e reafirmou que se o executivo, liderado pelo socialista António Costa. “insistir numa solução não negociada” o BE “vai avançar com um pedido de apreciação parlamentar”.

A haver um decreto do Governo sobre a matéria, a deputada espera “que não demore”, até porque “o Governo sabe que o parlamento tem disponibilidade para se pronunciar” sobre o tema.