Durante a sua comunicação, Francisco Louçã considerou que “um dos aspetos mais preocupantes que vivemos nos últimos anos é a forma particular de relação entre os antigos meios de comunicação social, que ainda são muito poderosos, e estes mecanismos de contaminação identificação emocional criados nas redes sociais”.

Isto porque, como assinalou, a velocidade de transmissão das mensagens nas redes sociais funciona “como fator de enorme pressão sobre jornalistas, para os fazer publicar notícias em corrida contra essas redes sociais, sem o contexto da informação e a reflexão que uma notícia exige, ou até para serem enganados” por elas.

“É como se determinada coisa que acontece nas redes sociais tivesse de ser tomada como um sintoma significativo do que a sociedade está a pensar”, comentou.

O Fórum Socialismo 2019 decorre até sábado no Porto, sendo marcada pela realização de meia centena de debates e que encerra com um comício em que discursa a coordenadora do partido, Catarina Martins.

A emergência climática, a gestão do Serviço Nacional de Saúde, as “encruzilhadas à esquerda”, as questões laborais, as rendas da energia, a cultura ou o feminismo são alguns dos destaques do programa do Fórum.