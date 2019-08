À margem de uma reunião, na sede do BE, em Lisboa, com a CGTP, Catarina Martins foi questionada pelos jornalistas sobre toda a polémica e troca de argumentos em relação ao despacho do Ministério da Educação que aplica a lei da identidade de género nos estabelecimentos de ensino, um diploma que tem motivado duras críticas de PSD e CDS-PP e no qual a influência dos bloquistas tem sido apontada.

“O Bloco de Esquerda tem todo o prazer em debater todos os temas. Temos dificuldade em fazer debates sobre matérias que nem sequer compreendemos de que é que estão a falar”, disse apenas, não fazendo mais comentários.

Em causa está o despacho publicado na sexta-feira em Diário da República sobre a aplicação da lei da identidade do género (aprovada no ano passado) que estipula que as escolas “devem garantir que a criança ou jovem, no exercício dos seus direitos, aceda às casas de banho e balneários, tendo sempre em consideração a sua vontade expressa e assegurando a sua intimidade e singularidade”.

Na quinta-feira, o presidente do PSD, Rui Rio, criticou a insensatez do “perfil bloquista” deste despacho, considerando que foi revelado “pouco respeito pelas crianças”, acusando o Governo de ter semeado “a confusão nas escolas e nos pais”.