Esta posição foi assumida pela coordenadora do BE, Catarina Martins, no encerramento do "Acampamento Online Liberdade 2020" deste partido, que foi transmitido em direto no Facebook, em reação a declarações do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Na sexta-feira, Manuel Heitor considerou que "a abertura e diversificação do ensino da medicina deve ser feita através de novas ofertas por outras instituições, públicas e privadas", uma vez que as atuais universidades de medicina não querem aumentar o número de vagas.

"Não nos enganemos", aconselhou a coordenadora do BE, alegando que os grupos privados de saúde, "agora que cresceram, querem também gerar os seus próprios recursos humanos, a preços de saldo, porque ninguém vai fazer cursos de medicina em que não se paguem altas propinas e ninguém vai deixar que os estudantes não paguem com o seu trabalho tudo aquilo que estudaram, tudo aquilo a que tiveram acesso".

"Ou seja, há uma enorme pressão dos privados, não só para ficarem com uma fatia cada vez maior do Orçamento do Estado, como também para terem uma mão de obra barata a trabalhar nos seus hospitais", acrescentou.