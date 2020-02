A empresária agrícola disse ainda que a pecuária não permite enriquecer, mas é uma atividade que “dá” para o dia-a-dia.

“Para ter um bocado de dinheiro de lado, já não dá. Dá para viver e para pagar as despesas”, assegura a francesa Beatrice Brindelle.

O seu companheiro, António Tomás, de 44 anos, que pastoreia diariamente as ovelhas e trata da ordenha dos animais, não esconde o orgulho e a satisfação por a mulher ter decidido trocar de país e de profissão e optar pela vida tranquila do campo.

O homem referiu à Lusa que os moradores de Aldeia Rica “admiraram-se” por Beatrice se “agarrar” à pecuária e ajudá-lo nas tarefas diárias, algumas das quais exigem muita resistência e grande esforço físico.

Também disse que assistiu com “muito orgulho” ao facto de “ela se agarrar à vida [do campo] como se agarrou”: “Uma mulher francesa, que veio de França e deitou as mãos a tudo. Andava com tratores, tirava estrume [dos estábulos dos animais], ordenhava [as ovelhas] comigo, guardava as ovelhas, fazia tudo”.

A mulher continua a ajudar diariamente o companheiro a cuidar dos animais, embora tenha reduzido a sua participação nas lides agrícolas e pecuárias devido a problemas de saúde.

No futuro, ambos gostavam que os filhos pudessem dar seguimento à sua atividade e mantivessem na família as ovelhas típicas da região da Serra da Estrela.