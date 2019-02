No distrito vizinho de Jorhat, as autoridades anunciaram 35 mortes pelo consumo de bebida adulterada, perfazendo um total de 93 óbitos. O balanço pode aumentar porque várias pessoas se encontram em estado crítico.

"O número de mortos (no distrito de Golaghat) subiu para 58 e 75 pessoas estão sob tratamento em hospitais", afirmou à AFP Dhiren Hazarika, funcionário do distrito do estado de Assam.

"As pessoas chegaram ao hospital com fortes vómitos, sem ar e com dores intensas no peito", afirmou à AFP o médico Ratul Bordoloi, subsecretário de Saúde de Golaghat.

O governador do estado de Assam, Sarbananda Sonowal, ordenou uma investigação. A polícia anunciou as detenções de um homem que vendia álcool adulterado e de dois oficiais de fiscalização do distrito por não tomaram as medidas adequadas antes da comercialização da bebida.

O ministro de Saúde de Assam, Himanta Biswa Sarma, explicou à AFP que as autoridades do estado registaram pelo menos 80 mortos nos distritos afetados, mas que "outras pessoas faleceram fora dos hospitais".

A imprensa local, que cita fontes anónimas, afirma que há mais de 100 vítimas fatais.

No início do mês, 99 pessoas morreram vítimas de uma bebida alcoólica a também ela adulterada e muitas vítimas foram hospitalizadas numa região entre os estados de Uttar Pradesh e Uttarakhand (norte), a 150 km da capital Nova Delhi. A polícia iniciou na ocasião uma grande operação contra as destilarias clandestinas.

Centenas de indianos pobres morrem a cada ano vítimas do consumo de bebidas adulteradas. Os contrabandistas adicionam com frequência metanol - um composto muito tóxico às vezes utilizado como anticongelante - na mistura.

Dos 5 mil milhões de litros de bebidas alcoólicas consumidas por ano na Índia quase 40% são produzidos ilegalmente, segundo a International Spirits and Wine Association of India.

Vários estados indianos proibiram a venda de bebidas alcoólicas ou anunciaram a intenção de adotar a medida. As vozes mais críticas a este tipo de veto afirmam que isto apenas aumenta a produção e venda de álcool fora de controlo do estado.