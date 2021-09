De norte a sul do país, o lufa lufa autárquico obriga líderes partidários a percorrer milhares de quilómetros. Um cumprimento aqui, um abraço envergonhado acolá. E como a pandemia não permite os afetos de outros tempos, os candidatos ao poder local arranjam alternativas. Comícios, arruadas, feiras (sempre as feiras). Panfletos, flores e beijos para o ar. A campanha saiu à rua e estas são as melhores imagens pela lente dos fotógrafos da Agência Lusa.



































