No documento, ao qual a agência Lusa teve acesso, o BE defende uma “cidade partilhada por todos e todas, em que os cidadãos não são obrigados a consumir para usufruir do espaço público e onde a segurança é garantida sem muros ou vedações”.

“No Martim Moniz temos essa oportunidade de retomar uma praça e aumentar as zonas verdes da cidade, com equipamentos públicos para todos”, acrescentam os deputados municipais.

No requerimento, endereçado ao presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), o Bloco solicita “consulta aos vários contratos de concessão relativos à Praça Martim Moniz” e questiona se o “concessionário cumpriu o contrato inicial, com a duração de dez anos”.

No caso de não ter cumprido, o BE quer saber “por que não se anula a concessão” e se a “empresa cessante entregou alguma contrapartida pelo não-cumprimento do contrato”.