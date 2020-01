De acordo com um comunicado divulgado pela presidente da APA, Clara Saraiva, o corpo do antropólogo, de 91 anos - que faleceu ao fim da tarde de quarta-feira num hospital de Viana do Castelo - estará a partir de hoje à tarde na capela mortuária de Carreço, localidade de onde é natural.

Benjamim Pereira foi uma "pessoa incontornável na história da antropologia portuguesa, e o 'último dos moicanos' do grupo fulgurante que criou os Centros de Investigação em Antropologia e o Museu de Etnologia", sublinha a responsável, num comunicado.

Contactado pela agência Lusa, o diretor do Museu Nacional de Etnologia, Paulo Costa, manifestou tristeza com o desaparecimento de uma "figura marcante da antropologia em Portugal".

"Foi uma pessoa marcante também para a museologia em Portugal. Foi um dos grandes edificadores do museu, quer na recolha das coleções portuguesas, quer na investigação", comentou ainda.

Benjamim Pereira nasceu em 1928, em Carreço (Viana do Castelo), e foi um dos pioneiros da investigação em etnologia e antropologia, através do seu trabalho no Centro de Estudos de Etnologia, e no futuro Museu Nacional de Etnologia, a par de António Jorge Dias, Ernesto Veiga de Oliveira, Jorge Dias, Margot Dias e Fernando Galhano.

"Foi com imensa tristeza que recebi esta notícia", comentou Paulo Costa, que trabalhou com o antropólogo a partir de 1993, quando entrou no Museu de Etnologia, e de quem viria a tornar-se amigo.

Benjamim Pereira manteve uma colaboração com o Museu de Etnologia - fundado em 1965 - até 2000, nomeadamente assegurando a realização das exposições como "Memorial de Culturas” (1994), "O Voo do Arado" (1996) e “Instrumentos Musicais Populares Portugueses” (2000), para além da organização das Galerias da Vida Rural (2000), as primeiras reservas visitáveis do museu.