No final de uma reunião com a subcomissão de trabalhadores e direção do Centro de Produção do Norte da RTP, no Porto, o deputado do BE José Soeiro defendeu que estes pareceres devem ser “analisados de novo” e, aqueles que correspondem, efetivamente, a necessidades permanentes, devem ser integrados no quadro, porque são, “efetivamente”, trabalhadores da empresa pública.

“A Comissão de Avaliação Bipartida [CAB] e a administração da RTP decidiram que todos os trabalhadores em regime de ‘outsourcing’ [contratação de serviço externo] não eram objeto de avaliação, nem sequer analisaram o caso, disseram que estavam excluídos por serem trabalhadores em ‘outsourcing’. Ora, isto é uma violação da lei”, frisou.

O bloquista adiantou que “grande parte” dos programas emitidos pela RTP, desde o entretenimento à informação, são assegurados por trabalhadores em regime de ‘outsourcing’.

“Muitos dos programas só funcionam à conta dos trabalhadores precários”, referiu.