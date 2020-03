O empresário, de 83 anos, famoso em Itália pelas suas festas ao ritmo "bunga bunga", deixou oficialmente a sua companheira dos últimos 12 anos, Francesca Pascale (34 anos).

A informação foi divulgado em comunicado pelo seu partido, 'Forza Italia', de acordo com o jornal La Repubblica. "No entanto, continua a ser uma amiga", afirma a nota.

Pascale — que confessou numa entrevista que sonhava casar com Berlusconi — contou ao jornal La Repubblica que ficou "surpreendida" com o comunicado.

"Vou amá-lo para sempre. Desejo-lhe toda a felicidade do mundo e espero que encontre alguém para cuidar dele como eu", disse Pascale.

De acordo com a imprensa, o magnata trocou a agora ex-namorada por uma mulher ainda mais jovem: Marta Fascina, de 30 anos, deputada pelo 'Forza Italia', com quem passou recentemente um fim de semana no estrangeiro.