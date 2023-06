Bernardo Silva a caminho da Arábia Saudita. O jornal Marca, de Espanha, garante esta quarta-feira que a transferência está praticamente garantida e que este negócio pode ser uma nova realidade no futebol mundial.

Cristiano Ronaldo rumou ao Al-Nassr em janeiro último, mas com 38 anos a sua transferência para uma liga menos competitiva até poderia ser vista como natural, até fruto dos muitos milhões que foi auferir. O caso de Bernardo Silva é bem diferente.

Com 28 anos, o jogador do Manchester City, e da seleção nacional, era pretendido por outros grandes clubes, como o Barcelona e ainda o PSG. No entanto, dizem os espanhóis, os árabes terão conseguido convencê-lo, tal como já o tinham feito com outros jogadores, neste defeso. Benzema, Kanté, Rúben Neves, Ziyech, Brozovic, Thomas e Koulibaly foram os que já confirmaram o seu ingresso nesta liga e outros estarão para se juntar.

O clube e os valores do possível negócio de Bernardo Silva ainda não foram divulgados.