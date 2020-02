Ricardo Salgado prestou hoje declarações no âmbito do julgamento da impugnação que interpôs junto do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, juntamente com o ex-administrador do BES Amílcar Morais Pires, às coimas aplicadas pelo Banco de Portugal (BdP) em maio de 2017, de 350.000 e 150.000 euros, respetivamente, por violação de normas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo nas unidades de Angola, Cabo Verde, Miami e Macau.

No final da sua declaração, o ex-presidente do BES sublinhou o “impacto colossal” que ainda hoje tem no país o processo de resolução do banco, questionando o que leva o governador do BdP, Carlos Costa, a “ainda manter na gaveta” o relatório que o próprio supervisor elaborou, em 2016, para avaliar a sua atuação neste processo.