A informação foi esta quarta-feira revelada pela CNN Portugal. Refira-se que a empresária de 95 anos foi internada há mais de duas semanas, inicialmente no Hospital de Cascais, com múltiplas fraturas e uma pneumonia.

Entretanto, esta terça-feira o DIAP de Sintra emitiu um mandado para deter José Castelo Branco depois de várias acusações da sua mulher, por violência doméstica.

Tudo aconteceu depois de Betty Grafstein ter sido internada há duas semanas com uma fratura no fémur e ferimentos no braço esquerdo e ter contado os incidentes aos profissionais de saúde.