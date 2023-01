“Não há nenhuma posição apriorística, política, no sentido de investigar A, B ou C ou deixar de investigar A, B ou C”, dizia o Ministro da Justiça, esta sexta-feira, em declarações aos jornalistas a propósito do ataque aos três poderes, no último domingo, por bolsonaristas radicais.

A forma como pronunciou o “A, B ou C”, que é semelhante ao nome da diva pop norte-americana Beyoncé, não escapou às redes sociais — sobretudo ao Twitter.

"Ministro da Justiça, Flavio Dino falando em investigar a Beyoncé. Finalmente, saberemos o que aconteceu com os visuais do ‘RENAISSANCE", lê-se numa partilha satírica.

Horas depois, numa publicação onde sobressai o sentido de humor do ministro, Flávio Dino deixou tudo claro. “Venho a público esclarecer que não há, nem haverá, qualquer investigação sobre a participação da Beyoncé em atos antidemocráticos”, escreveu. Um tweet acompanhado por dois emojis sorridentes.