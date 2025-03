"Lamento muito o que aconteceu hoje no Parlamento". Assim começou a intervenção do líder do Partido Socialista. "Vergonha" foi depois a palavra escolhida para classificar o debate da Moção de Censura que culminou na queda do Governo.

E a queda do Governo não o faz atirar a toalha ao chão, “precisamos de saber mais e o primeiro-ministro tem de dar estas respostas”.