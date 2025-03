“Nunca foi, não é e não será objecto da actividade da empresa qualquer negócio imobiliário ligado à alteração legislativa.”

Luís Montenegro, primeiro-ministro, em resposta ao Correio da Manhã

15-02-2025

“Para evitar que se adensem dúvidas e suspeitas, é muito importante que o senhor primeiro-ministro dê esclarecimentos e faça declarações aos jornalistas. Não só sobre o caso que é noticiado hoje pelo Correio da Manhã [que a mulher e os dois filhos do primeiro-ministro têm uma empresa de compra e venda de imóveis, indicando que os três são sócios na Spinumviva, de que Luís Montenegro foi fundador e gerente] e que o envolve diretamente, mas também outros secretários de Estado.”

Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS

15-02-2025

“Se essa resposta persistir em não ser dada, em ser ocultada, então amanhã [segunda-feira] a esta hora o Chega dará entrada com uma moção de censura ao executivo.”

André Ventura, líder do Chega

16-02-2025

“Eu não dou para o peditório de iniciativas do partido de extrema-direita que têm como único objetivo desviar as atenções dos seus problemas internos.”

Pedro Nuno Santos, sobre o anúncio feito pelo líder do Chega de que avançará com uma moção de censura

17-02-2025

“O partido Chega, acossado com os seus problemas internos, para tentar desviar as atenções, apresenta uma moção de censura anedótica.”

Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares

18-02-2025

“É com alguma incompreensão da minha parte, sinceramente, que o primeiro-ministro não tenha decidido matar logo o assunto porque, à medida que o tempo passa, adensam-se as dúvidas e as perguntas são cada vez mais amplas sobre a empresa familiar.”

Pedro Nuno Santos

19-02-2025

“Há três ou quatro semanas (…) decidi vender a minha quota [numa empresa imobiliária] porque nessa altura se começou a gerar no espaço público a ideia de que ter uma empresa imobiliária era uma vantagem com a Lei dos Solos.”

Manuel Castro Almeida, ministro Adjunto e da Coesão Territorial

RTP, 20-02-2025

“Um primeiro-ministro não pode nunca estar sob suspeita.”

André Ventura, na abertura do debate da moção de censura ao Governo

21-02-2024

“Sabem o meu património e a sua origem. Sabem os meus rendimentos. Sabem onde moro. (…) A partir de hoje, só respondo a quem for tão transparente como eu, ou seja, que seja capaz de fazer tudo aquilo que eu fiz.”

Luís Montenegro

21-02-2025

“Não pode transformar o voto contra do PS num voto de confiança. Se apresentasse uma moção de confiança nós também chumbaríamos essa moção de confiança.”

Pedro Nuno Santos, dirigindo-se a Luís Montenegro

21-02-2025

“Nada é por acaso, tudo na atuação do Chega é calculado e ensaiado, [ou seja,] os insultos não são apenas má educação, os métodos violentos não são excessos, as bizarrias não são estupidez.”

Mariana Mortágua, coordenadora do BE

21-02-2025

“A moção [de censura] é apresentada pelo partido mais censurável da assembleia da República e que apresenta esta moção para afastar as atenções da censura pública que recai sobre si próprio.”

António Filipe, deputado do PCP

21-02-2025

“Que supremo descaramento um partido que todos os dias, pinga a pinga, nos trazia escândalos uns após os outros, vir agora a agarrar-se como tábua de salvação a uma moção de censura.”

Rui Tavares, porta-voz do Livre

21-02-2025

“Ao rejeitar uma moção de censura, a Assembleia da República tornou claro que o Governo continuava em funções. Isso foi um fator de estabilização na vida política portuguesa.”

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

22-02-2025

“A menos que o primeiro-ministro esteja confortável em ser o novo José Sócrates da política portuguesa, só há um caminho para Montenegro sair disto com o mínimo de credibilidade e integridade. Deve apresentar hoje a demissão ao Presidente da República ou uma moção de confiança no parlamento.”

André Ventura, reagindo à notícia do Expresso, de que o grupo Solverde paga à empresa detida pela mulher e os filhos do primeiro-ministro, Spinumviva, uma avença mensal de 4.500 euros desde julho de 2021, por “serviços especializados de ‘compliance’ e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais”.

28-02-2025

“Se Luís Montenegro quer, de facto, continuar a ser primeiro-ministro, tem de extinguir esta empresa ou tem de desfazer-se dela, mas para bem longe de si próprio e para bem longe da sua família.”

Rui Rocha

28-02-2025

“Portugueses, nunca cedi a nenhum interesse particular face ao interesse público e geral e assim vai continuar a ser.”

Luís Montenegro, numa comunicação ao país, após uma reunião do Conselho de Ministros extraordinário

01-03-2025

“Estou aqui desde a primeira hora em exclusividade total de dedicação à função de coordenação da ação do Governo e de representação de Portugal. Repito, em exclusividade total.”

Luís Montenegro

01-03-2025

“A crise política deve ser evitada. Mas também é preciso dizer que ela poderá vir a ser inevitável.”

Luís Montenegro

01-03-2025

“O PCP apresentará uma moção de censura ao Governo nos próximos dias.”

Paulo Raimundo

01-03-2025

“A venda da empresa e o facto de ter admitido e ter decidido vender a sua empresa é, em si, uma confissão das incompatibilidades.”

Mariana Mortágua

RTP, 01-03-2025

“Lamento que o PCP tenha mordido o isco lançado pelo Governo. O PS também já disse que não viabilizaremos uma moção de censura.”

Pedro Nuno Santos

01-03-2025

“Ou o Governo é sério e apresenta uma moção de confiança ou, caso contrário, o PS deve apresentar uma moção de censura.”

Francisco Assis, eurodeputado socialista

02-03-2025

“Uma nova crise agora faria o país entrar no Guinness como um caso único de irresponsabilidade.”

Marques Mendes, candidato à Presidência da República

Lusa, 03-03-2025

“O momento exige transparência e liderança firme para que os portugueses não percam ainda mais a confiança na política e nas instituições da democracia. Sugiro ao Presidente da República que chame a Belém o primeiro-ministro.”

António José Seguro, antigo líder do PS

03-03-2025

“O Governo não tem de ter medo de apresentar uma moção de confiança. Era o que eu teria feito no sábado, (…) dizer ao parlamento que entre a parede e a espada, não tenho medo de escolher a espada, não tenho medo de devolver aos portugueses a sua decisão.”

Miguel Relvas, antigo ministro do PSD

CNN, 03-03-2025

“O senhor primeiro-ministro encerrou qualquer hipótese para de dar mais esclarecimentos e neste momento não há mais nenhum mecanismo político ao nosso alcance para apurar a verdade.”

Pedro Nuno Santos, anunciando que vai pedir a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito

03-03-2025

“Não obstante a Spinumviva ter cumprido integralmente as suas obrigações para com a Solverde e prestado continuamente os seus serviços de forma profissional, entenderam as duas empresas, (…) que a cessação da referida relação de prestação de serviços constitui, nas atuais circunstâncias, a solução mais adequada.”

Comunicado enviado pelo grupo Solverde à agência Lusa

05-03-2025

“Nada do que venha agora a dizer altera os factos até hoje conhecidos e que são, por si só, bastantes para concluir que o Governo não tem condições para se manter em funções.”

Paulo Raimundo, na abertura do debate da moção de censura do PCP ao Governo, na Assembleia da República

05-03-2025

“Avançaremos para a última oportunidade de o fazer que é a aprovação de um voto de confiança. (…) Mais vale dois meses de suspensão da estabilidade política do que um ano e meio de degradação e paralisia.”

Luís Montenegro

05-03-2025

“Senhor primeiro-ministro, em que circunstância for, cite Sá Carneiro ou não, quero dizer-lhe olhos nos olhos que esta abancada jamais de lhe dará qualquer voto de confiança para ser primeiro-ministro de Portugal.”

André Ventura

05-03-2025

“A responsabilidade pela crise politica é do primeiro-ministro. (…) Preferiu atirar o país para eleições a dar explicações.”

Pedro Nuno Santos

05-03-2025

“Entre a Spinumviva e o país, o primeiro-ministro decidiu pela Spinumviva.”

Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal

05-03-2024

“Um primeiro-ministro que não quer dar explicações não pode ser primeiro-ministro.”

Mariana Mortágua

05-03-2025

“O país está mergulhado numa crise política por responsabilidade única e exclusiva do senhor primeiro-ministro.”

Rui Tavares

05-03-2025

“Ó senhores deputados, não levem a mal, eu vou-vos dizer com toda a tranquilidade: eu às vezes tenho mais que fazer do que vos estar a responder diariamente com todo o respeito.”

Luís Montenegro

05-03-2025

“O PSD apresentará a eleições ou em qualquer cenário, o seu melhor. E o que é o melhor para o país (…) chama-se Luís Montenegro.”

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, no final do debate da moção de censura do PCP

05-03-2025

“Se [a moção de confiança] for rejeitada, eu imediatamente convocarei os partidos, se possível para o dia seguinte, e o Conselho de Estado para dois dias depois.”

Marcelo Rebelo de Sousa

05-03-2025

“Numa altura em que diversos indicadores económicos permaneciam estáveis, favorecendo dessa forma o ambiente de negócios no nosso país, a classe política decide mergulhar-nos numa crise de onde ninguém sairá ileso.”

Rafael Alves Rocha, presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal

Lusa, 06-03-2025

“Não temos que ter receios de eleições.”

Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP

Lusa, 06-03-2025

“Claro que gostávamos de ter maioria absoluta, e acho que a merecemos.”

Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros

Observador, 06-03-2025

“O país está incrédulo com a ideia de ter eleições antecipadas.

Marques Mendes, candidato presidencial

06-03-2025

“É uma crise política em que já temos como derrotados os portugueses e o país.”

Luísa Salgueiro, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses

Lusa, 06-03-2025

“A clarificação da vida política nacional exige como única saída a dissolução da Assembleia e a convocação de eleições.”

Paulo Raimundo

06-03-2025

“Os atores políticos que são eleitos e que têm a responsabilidade de resolver a situação e devem resolvê-la de forma urgente, porque todos nós precisamos de estabilidade e de credibilidade.”

Henrique Gouveia e Melo, ex-Chefe da Armada

07-03-2025

“O dia 11 de Março [votação da moção de confiança apresentada pelo Governo, no parlamento} poderá ficar na história do nosso país como um momento triste ou como um momento em que os partidos foram capazes de pôr acima dos seus interesses o interesse nacional.”

António José Seguro

07-03-2025

“Há margem para não haver eleições e eu faço esse apelo ao primeiro-ministro: se está preocupado com a estabilidade política no nosso país, não avance com a moção de confiança. Nós garantimos, da nossa parte, que não aprovaremos moções de censura, por razões de defesa da estabilidade.”

Pedro Nuno Santos

07-03-2025

“A minha responsabilidade é evitar que Portugal seja um país envolto em lama.”

Luís Montenegro

08-03-2025

“Luís Montenegro está na lama, arrastou o PSD e o seu Governo para a lama e agora quer arrastar o país para a lama.”

Pedro Nuno Santos

08-03-2025