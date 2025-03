"Preocupado, apreensivo e perplexo". É assim que Montenegro classifica o ânimos do Governo após a tarde parlamentar em que se discutiu a Moção de Confiança.

Rodeado de todos os ministros que esta tarde caíram, reforça o que disse à saída do Parlamento: “Tentámos tudo, mas mesmo tudo o que estava ao nosso alcance” para conciliar a visão do PS sobre a CPI, para “aprofundar esclarecimentos”.

E tal como o Ministro dos Assuntos Parlamentares havia dito antes da votação, destaca a instransigencia do partido da oposição. “O PS manteve-se intransigente na sua proposta de ter uma CPI prolongada no tempo, com isso querendo a degradação política”.

Tal como disse durante a tarde, Montenegro continua a garantir que o "país não percebe porque vai a eleições". Isto porque, segundo o próprio, os portugueses fazem uma avaliação “globalmente positiva”. “Não podemos estar aqui a qualquer custo nem levar o país para um ciclo prolongado de degradação do debate político e da capacidade do Governo”.

Culpa o Partido Socialista pela queda do Governo e a crise política em que o país mergulha. “Ficámos a perceber que o PS não quer respostas, mas quer o prolongamento do impasse”.

"Humildade" e "coragem". Assim caracteriza a atuação do Governo que apostou na "previsibilidade" e não em focar as atenções num "caso de duração ilimitada".

O primeiro-ministro salientou que a proposta final do Governo apontava final de maio como prazo limite para as conclusões do inquérito, “quase 80 dias”, e a retirada da moção de confiança, contra os 90 dias propostos pelo PS, mas com uma comissão ainda sem data para arrancar e cujo prazo poderia ser prolongado.

“O PS manteve-se intransigente na sua proposta de ter uma comissão de inquérito prolongada no tempo, com isso querendo que a degradação política e todo o impasse gerado à volta da contaminação do trabalho governativo pudesse ser o mais longo possível”, acusou.

Montenegro foi questionado, por várias vezes, por que deixou para hoje essa tentativa de diálogo com o PS, tendo acabado por responder que “era este o momento onde todos tinham a oportunidade de assumir a sua responsabilidade”.

“Nós tentámos, a todo o custo, até à última hora, evitar a criação de eleições antecipadas no horizonte dos portugueses e da vida do país”, defendeu.

*Com Lusa