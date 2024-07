"Agora quero introduzir o presidente da Ucrânia que tem tanta coragem quanto tem determinação. Senhoras e senhores... Presidente Putin. Presidente Putin? Presidente Zelensky", corrigiu rapidamente Biden.

Socorrendo-se do humor, Joe Biden completou com "estou tão focado em derrotar o Putin...". Também com humor, Zelensky respondeu: "Sou muito melhor!".