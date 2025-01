“Lembrou-me uma cena de guerra, com bombardeamentos”, disse Joe Biden, durante uma reunião na Casa Branca sobre os incêndios em Los Angeles.

O Presidente democrata cessante acrescentou que há “evidências claras de saques”, ao mesmo tempo que denunciou “demagogos” que procuram lucrar com a desinformação em torno do desastre.

Los Angeles tem estado a ser devastada ao longo da semana por cinco incêndios diferentes, que já causaram 10 mortos e a destruição de cerca de 10 mil edifícios, obrigando 180 mil pessoas a abandonar as suas casas.

O maior incêndio na zona, em Palisades, a noroeste da segunda maior cidade dos Estados Unidos, está a devastar o bairro de luxo de Pacific Palisades, onde já arderam mais de 5.300 casas e outros edifícios, ao mesmo tempo que outro incêndio está a destruir Altadena, um subúrbio a leste de Los Angeles.

No total, os incêndios já queimaram quase 36 mil hectares, o equivalente a 145 quilómetros quadrados (km2).

Na tarde de quinta-feira, o incêndio de Kenneth, cujas ordens de evacuação já foram levantadas, começou no vale de San Fernando e deslocou-se para o condado vizinho de Ventura, mas uma resposta grande e agressiva dos bombeiros impediu que as chamas se propagassem. As causas dos maiores incêndios ainda continuam por identificar.

A AccuWeather, uma empresa que fornece dados sobre o impacto de fenómenos meteorológicos extremos, elevou na quinta-feira a estimativa dos danos e perdas económicas dos incêndios para entre 135 e 150 mil milhões de dólares (entre 131 e 146 mil milhões de euros, ao câmbio atual).