O Presidente dos Estados Unidos, 81 anos, e o antecessor no cargo (2017-2021), 77, são os nomeados Democrata e Republicano para as eleições presidenciais de novembro, uma vez que já garantiram o número mínimo de delegados necessários: 1.968 para Biden e 1.215 para Trump.

Os meios de comunicação social projetaram a vitória dos dois candidatos pouco depois do fecho das urnas, e já deram todos os delegados republicanos que estavam em jogo a Trump no Ohio (79) e no Kansas (39), enquanto a recontagem continua no Illinois (64).

Biden concorreu a 167 delegados no Ohio, 127 no Illinois e 33 no Kansas, e obteve vitórias confortáveis, entre 87% e 90%, com exceção do Kansas, onde o voto dos descontentes, que normalmente votam para enviar delegados dissidentes para a convenção do partido em agosto, ficou perto dos 10%.

Na Flórida, os Democratas cancelaram a realização das primárias e optaram por atribuir todos os 224 delegados a Biden, enquanto Trump conquistou 125 delegados, de acordo com as projeções.

As mesas de voto no Arizona vão ser as últimas a encerrar esta noite (hora local).

Para serem oficialmente proclamados candidatos, ambos os políticos devem esperar pelas convenções dos dois partidos: primeiro será a republicana, de 15 a 18 de julho em Milwaukee (Wisconsin), e depois a democrata, de 19 a 22 de agosto em Chicago (Illinois).