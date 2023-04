O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, receberá Biden no aeroporto de Belfast, cidade onde foi assinado em 1998 o Acordo da Sexta-feira Santa, após longas negociações com a participação dos governos de Londres, Dublin e Washington.

O acordo pôs fim ao conflito sangrento entre os partidários da manutenção do território no Reino Unido (protestantes unionistas) e os defensores da reunificação das duas Irlandas (católicos republicanos) que causou cerca de 3.500 mortos e 40.000 feridos.

Biden, que é de ascendência irlandesa, seguirá depois para a República da Irlanda, onde ficará até 14 de abril. O presidente dos EUA vai visitar Ballina, a cidade dos seus ancestrais.

Num discurso no Parlamento irlandês, Biden "celebrará os laços profundos e históricos" que o país partilha com os Estados Unidos, segundo a Casa Branca.

O chefe de Estado norte-americano – que chega um dia depois da data do aniversário, 10 de abril – indicou que esta visita pretende também sublinhar a prontidão dos Estados Unidos para apoiar o potencial económico da Irlanda do Norte.

Mas as crises naquele território não ficaram encerradas no passado. Um quarto de século depois, a Irlanda do Norte enfrenta uma grave crise política. As instituições do país estão bloqueadas há mais de um ano por divergências vinculadas à saída do Reino Unido da União Europeia.

Alguns incidentes foram registados na segunda-feira na cidade fronteiriça de Londonderry, quando jovens encapuzados lançaram bombas incendiárias contra viaturas da polícia.

Rishi Sunak deseja aproveitar o aniversário do acordo para obter o desbloqueio institucional e usará a visita de Biden "para celebrar os êxitos da Irlanda do Norte, além de estimular investimentos a longo prazo", de acordo com Downing Street.