Bill Gates foi pela primeira vez ao programa de televisão de Ellen DeGeneres esta semana. Na curta entrevista, o fundador da Microsoft fala sobre o momento em que percebeu que a Microsoft se tinha tornado um gigante e ele milionário.

"Sobretudo eu gostava de software. Lembro-me de que quando era miúdo, no colégio privado que frequentava, havia colegas com famílias com mais possibilidades, que tinham [carros] Porsche ou assim, mas não era uma questão. Eu gostava de software e fiquei surpreendido quando [a empresa] se tornou tão valiosa".

"A sério?", pergunta Ellen.

"Sim. Eu sempre tentei ter cuidado para não empregarmos demasiadas pessoas. Estava sempre preocupado porque as pessoas que trabalhavam para mim eram mais velhas e tinham filhos. E eu questionava-me: 'e se não nos pagarem?'. Então sempre fui conservador. E quanto entrámos em bolsa, eu estava nos 30, e a modos que me apanhou de surpresa a valorização", conta Bill Gates, agora afastado da Microsoft e dedicado à fundação que tem com a esposa, Melinda Gates.

"Eu sempre quis ter dinheiro suficiente no banco para que, caso os nossos clientes não nos pagassem durante um ano, nós pudéssemos continuar a pagar ordenados e a fazer investigação e desenvolvimento. Nunca tive gostos extravagantes, por isso não mudou muito", continua.

Mas Ellen, ao seu estilo descontraído, insiste: "Então, não comprou um Porsche ou assim quando se tornou milionário?"