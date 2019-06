Os biólogos autores do estudo que serviu de base à decisão do Ministério do Ambiente de limitar o número de visitantes nas Berlengas afirmam que o excesso de pessoas tem como danos a “perturbação da avifauna nidificante”, bem como o “pisoteamento da flora”, de acordo com uma nota da Universidade de Aveiro, hoje divulgada.

Um número excessivo de visitantes provoca também “risco de disseminação da flora exótica por transporte de sementes, pólen e fragmentos vegetativos agarrados ao calçado e roupa, lixo atirado sem cuidado, poluição orgânica na praia e águas circundantes, destruição e vandalização dos equipamentos de acolhimento aos visitantes e pressão sobre os sistemas de abastecimento de água doce e de recolha do lixo”.

A decisão do Ministério, cuja portaria foi publicada em Diário da República a 22 de maio, foi baseada num estudo encomendado em 2010 pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e desenvolvido por Henrique Queiroga e João Serôdio, biólogos do Departamento de Biologia e do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro.

O estudo recomendou um número máximo de 500 visitantes diários, condicionado à requalificação do sistema de tratamento de águas residuais para uma capacidade de 500 equivalentes populacionais.