Nuno Brás tem 56 anos, é natural da Lourinhã, no distrito de Lisboa, e tomou posse como 33.º bispo do Funchal em 17 de fevereiro, sucedendo a António Carrilho, que liderava a diocese desde 2007.

Quatro meses depois, em junho, anunciou a revogação da suspensão ‘a divinis’ do padre Martins Júnior, uma medida com grande impacto mediático ao nível regional, uma vez que o sacerdote estava proibido de exercer os sacramentos desde 1977, por decreto do bispo Francisco Santana, embora continuasse à frente da paróquia da Ribeira Seca, em Machico, zona leste da ilha.

"Era um caso muito particular", disse Nuno Brás, sublinhando que a revogação da suspensão era uma medida "exigida quase por toda a gente" e que "foi até relativamente fácil tomar essa decisão".

Martins Júnior foi suspenso por se ter recusado a entregar a chave da igreja da Ribeira Seca ao bispo Francisco Santana e participou ativamente na vida pública como presidente da Câmara Municipal de Machico pela UDP (1989) e pelo PS (1993) e como deputado na Assembleia da Madeira.

"Devo dizer que também da parte do poder político, de todos os quadrantes do poder político, da direita à esquerda, o eco foi sempre o melhor e foi sempre de aprovação", disse, acentuando que no geral da sociedade regional, incluindo o clero, "99% manifestaram o apoio à revogação da suspensão".

A Diocese do Funchal foi constituída há 500 anos e, conforme realça Nuno Brás, não pode ser encarada como uma empresa, nem um bispo recém-empossado como o novo presidente do conselho de administração.

"Não se pode fazer aquilo que se faz às vezes nas lojas: abre com nova gerência", disse, indicando que a Madeira enfrenta os mesmos problemas de qualquer país católico da Europa, nomeadamente a baixa natalidade, a secularização e a "religião de fachada", o contraste entre paróquias do sul e do norte (Madeira tem 250 mil habitantes, 120 mil vivem no Funchal) e a necessidade de reforçar a evangelização.

"A função de um bispo, mais que trazer soluções, é, antes de mais nada, mobilizar toda a diocese para a solução dos problemas", alertou, destacando a importância de envolver os sacerdotes e os leigos.

Nuno Brás considera que o clero "nunca é em número suficiente" e admite que a sua "mágoa" é não ter padres suficientes para garantir a assistência religiosa às comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo.

Contudo, em termos proporcionais, observa que os 55 sacerdotes madeirenses são suficientes.

O bispo do Funchal salientou, no entanto, que gostaria de ter uma diocese mais bem "preparada e capacitada" para "reagir em tempo útil" a situações de catástrofe, concretamente ao nível da Caritas, tendo em conta a curta frequência com que a Madeira tem sido assolada por calamidades, desde o temporal de 20 de fevereiro de 2010 aos grandes incêndios de 2016.

"Sim, creio que podemos fazer alguma coisa mais, no sentido do apoio às pessoas que precisam", declarou.

