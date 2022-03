Os bispos de todo o mundo juntam-se hoje ao Papa na consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. As celebrações decorrem ao mesmo tempo no Santuário de Fátima e no Vaticano. Acompanhe aqui em direto.

Acompanhe a celebração em Fátima: Centenas de pessoas estão concentradas junto à Capelinha das Aparições, em Fátima, onde terá lugar a recitação do rosário e a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. A cerimónia será presidida pelo Esmoler Apostólico, cardeal Korad Krajewski, como Legado Pontifício, em simultâneo com a consagração que o Papa Francisco fará na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O movimento no Santuário de Fátima começou, a partir da hora de almoço, a registar um aumento comparativamente ao normal em dias de semana normais, com os fiéis a tentarem aproximar-se o mais possível da Capelinha das Aparições, onde é esperado também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Em Fátima, a consagração foi antecedida de uma vigília de jovens, entre elementos de congregações religiosas, Missão País, grupos da pastoral juvenil diocesana das dioceses do Centro, CNE (Corpo Nacional de Escutas) e colégios católicos, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que estão a realizar uma peregrinação pela diocese da Guarda até ao início do mês de abril, foram deslocados para Fátima para este momento de oração que decorreu entre a noite de quinta-feira e o início da manhã de hoje. Acompanhe a celebração no Vaticano: Qual o motivo da consagração? O Papa Francisco anunciou que ia consagrar a Rússia e a Ucrânia na Celebração da Penitência prevista para as 16:00 desta sexta-feira na Basílica de São Pedro, em Roma, enquanto à mesma hora, na Capelina das Aparições, no Santuário de Fátima, caberia ao Esmoler Apostólico, cardeal Korad Krajewski, como Legado Pontifício, presidir ao mesmo ato. O texto da consagração pode ser consultado aqui. Na carta que esta semana o Papa Francisco enviou aos bispos de todo o mundo, o pontífice sublinha que "já passou quase um mês do início da guerra na Ucrânia, que está a causar sofrimentos cada dia mais terríveis àquela atormentada população, ameaçando mesmo a paz mundial". "Nesta hora escura, a Igreja é fortemente chamada a interceder junto do Príncipe da Paz e a fazer-se próxima a quantos pagam na própria pele as consequências do conflito", escreveu o papa na carta aos bispos, acrescentando que o ato de hoje "quer ser um gesto da Igreja universal, que neste momento dramático leva a Deus, através da Mãe d'Ele e nossa, o grito de dor de quantos sofrem e imploram o fim da violência, e confia o futuro da humanidade à Rainha da Paz". Neste contexto, o Papa convidou os bispos a unirem-se ao ato de consagração e a convocarem "os sacerdotes, os religiosos e os outros fiéis para a oração comunitária nos lugares sagrados (…), de modo que o santo Povo de Deus faça, de modo unânime e veemente, subir a súplica à sua Mãe". Por seu turno, o Secretariado Geral da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em comunicado, assegurou que, "em profunda comunhão com o Santo Padre, os bispos portugueses procurarão estar presentes nesta celebração em Fátima". "Pede-se que todas as paróquias, comunidades, institutos de vida consagrada e outras instituições eclesiais assumam esta intenção de consagração nas celebrações desse dia", acrescenta o comunicado da CEP.