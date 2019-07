O IPO Lisboa adianta, num comunicado enviado à agência Lusa, que na passada terça-feira duas enfermeiras e uma assistente operacional, três profissionais de saúde, manifestaram queixas respiratórias quando preparavam o Bloco de Braquiterapia para o início da atividade, tendo sido assistidos pela anestesista de serviço no local.

“As três profissionais foram depois assistidas no Hospital de Santa Maria, de onde tiveram alta no próprio dia”, refere o instituto, adiantando que esta situação ocorreu “após uma intervenção de manutenção técnica no sistema de tratamento de ar do Bloco de Braquiterapia, que teve lugar na sexta-feira, dia 19 de julho”.

Para proteção dos profissionais e dos doentes, no dia da ocorrência, o Conselho de Administração do IPO Lisboa determinou o encerramento da Bloco de Braquiterapia, que faz parte do serviço de radioterapia.

No mesmo dia foram também solicitadas análises químicas, físicas e microbiológicas para avaliação da qualidade do ar, a entidade externa, com certificação internacional.

“Os resultados já disponíveis não identificaram quaisquer vestígios de agentes químicos ou físicos, aguardando-se ainda receção dos resultados microbiológicos”, que “se esperam negativos face à contagem de partículas, sublinha.