Esta foi uma das alterações mais relevantes que mereceu a aprovação da maioria dos delegados presentes na XI Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, que decorre até domingo no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

Até agora, o secretariado nacional e os secretariados das comissões coordenadoras concelhias, distritais e regionais" tinham sempre de ser renovados "em pelo menos um terço dos seus membros".

Estipulava-se, ainda, que nenhum dos seus membros exerceria funções "por mais de dois mandatos consecutivos".

Hoje, no período de votações dedicado à revisão dos estatutos, a maioria dos delegados bloquistas aprovou as duas propostas da Mesa Nacional do Bloco para a revogação destas normas internas.

No total, na convenção, foram votadas propostas para a alteração de 28 artigos dos estatutos - e a maioria das iniciativas apresentadas pelas correntes minoritárias mereceu a rejeição, entre elas uma para obrigar à realização de referendos internos por deliberação de 75 aderentes.

No período de votações de alterações aos estatutos, merece ainda nota especial o facto de o Bloco de Esquerda, no capítulo relativo à sua definição ideológica, inserir uma diretriz em defesa de "um mundo ecologicamente sustentável e mais respeitador dos animais" - um princípio que tem sido uma bandeira política do PAN (Pessoas-Animais-Natureza).