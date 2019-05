Lembrando o estatuto do cuidador, aumento do salário mínimo, melhorias no Serviço Nacional de Saúde, a coordenadora bloquista afirmou que "desistir desse caminho é desistir de melhorar condições de vida das pessoas”, considerando que isso seria “absolutamente irresponsável".

Catarina Martins reforçou que a medida aprovada na Assembleia da República de repor na integra a carreira dos docentes, apenas com o voto contra do PS, não vão "abrir nenhum caixa de Pandora", explicando que "está garantido exatamente o mesmo tempo que o Governo já tinha dito que daria [à recuperação de tempo de serviço congelado], nem mais nem menos".

Sobre as eleições europeias, Catarina Martins lembrou alguns dos temas bandeira do BE, como o ambiente, saúde, e o combate ao crime económico.

O discurso sobre as eleições de dia 26 de maio ficou a cargo da cabeçada lista do BE, Marisa Matias, que destacou a importância do voto.

"Estamos numa das eleições mais importante das nossas vidas, mas invariavelmente são tratadas como se não tivessem importância nenhuma".

Marisa Matias deixou ainda uma garantia: "Não temos duas caras duas, posições [uma em Portugal, outra em Bruxelas], apenas um comportamento eleitoralista, não temos nunca um comportamento eleitoralista", disse.