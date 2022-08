A informação está disponível no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e foi confirmada à TSF por fonte oficial do Centro Hospitalar Lisboa Central.

Em declarações à rádio, Maria João Tiago, secretária regional do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), diz que este é um problema "estrutural".

"Isto não é um problema de férias de médicos, não são os médicos que vão todos de férias ao mesmo tempo. Isto é um problema mesmo estrutural e estou com muito receio do inverno que aí vem, porque se nada for feito nós vamos estar a falar deste mesmo assunto no Natal, na próxima primavera. Isto tem mesmo que ser resolvido", declarou.

Esta não é a primeira vez que o bloco de partos da MAC encerra. Na semana passada, esteve encerrado entre as 15:30 de segunda-feira (15) e as 09:00 do dia seguinte, “devido a uma indisponibilidade imprevista” de um dos médicos da equipa.

Além da Maternidade Alfredo da Costa, esta semana há encerramentos ou interrupções no serviço das urgências obstétricas em vários outros hospitais: Beatriz Ângelo, em Loures, Garcia de Orta, em Almada, Barreiro, Santarém e Abrantes. Os horários podem ser consultados na página da Internet do Serviço Nacional de Saúde, na secção Serviços de Urgência Obstétrica/Ginecológica.