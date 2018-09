Em entrevista ao jornal Expresso, hoje publicada, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, anunciou que fez uma proposta ao Governo para que este inclua na proposta do Orçamento do Estado para 2019 uma medida para que o passe não custe mais do que 30 euros por mês na cidade de Lisboa e 40 euros por mês nos 18 municípios da área metropolitana.

Em declarações à agência Lusa, à margem da ‘rentrée’ política do partido, a deputada do BE no parlamento e na Assembleia Municipal de Lisboa, Isabel Pires, começou por considerar que esta é uma "medida positiva" e um "bom princípio de conversa para uma alteração profunda no transporte público", mas avisou que "sem investimento fica um pouco aquém daquilo que, de facto, é necessário".

"A outra questão que nos parece essencial e que faltou nas declarações que Medina fez tem a ver com também uma visão do que é que é um serviço público de transportes e com o investimento que é necessário no material circulante, nas condições que são dadas porque não basta baixar os preços se as pessoas sentirem que o transporte não lhes é suficiente", concretizou.

Segundo Isabel Pires, "tem de haver uma conjugação de baixar o preço e aumentar a qualidade" e, no caso concreto do comboio e do Metro de Lisboa, "tem de haver um esforço de investimento público bastante grande".

"Isso não é novidade, o BE tem proposto todos os anos o aumento desse investimento", recordou.