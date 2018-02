"Quem olha para a estratégia de desenvolvimento dos investimentos públicos em matéria de desenvolvimento do metro do Porto e o confronta com iguais preocupações no metro de Lisboa, a ideia que dá é que as preocupações e o foco estão muitos mais voltados para norte do que para sul", afirmou o deputado bloquista Heitor de Sousa.

Numa pergunta a Matos Fernandes durante a interpelação ao Governo no parlamento marcada pelo PCP, Heitor de Sousa disse que essa maior predisposição do ministro do Ambiente para "responder aos problemas do transporte de passageiros na área do metro do Porto do que em Lisboa", é, "provavelmente, um problema já de origem e que dificilmente se consegue resolver".

"O Governo tem estudos que confirmam a possibilidade e a viabilidade de uma linha circular do metro do Porto, através da construção de um troço entre São Bento e a Casa da Música, que depois dará origem a uma linha circular? Tem o mesmo tipo de estudos de viabilidade e de fiabilidade para o desenvolvimento de uma linha circular no metro de Lisboa?", questionou.

Heitor de Sousa defendeu que "a escala é completamente diferente" e que o metro do Porto "transportou, em 2015, 60 milhões de passageiros e o metro de Lisboa transportou em 2017 160 milhões de passageiros", sendo que "as linhas circulares no modo de transporte pesado são as que respondem a grandes fluxos de procura quando as transferências entre linhas são significativas".