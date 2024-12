Marcelo Rebelo de Sousa falava na tradicional cerimónia de apresentação de cumprimentos de boas festas por parte do Governo, na Sala dos Embaixadores, no Palácio de Belém, em Lisboa, a primeira com Luís Montenegro no cargo de primeiro-ministro.

“Foram oito meses de corrida em contrarrelógio por parte deste Governo. Sabe que um dia perdido pode ser irrecuperável”, declarou o chefe de Estado, depois de Luís Montenegro lhe ter falado em solidariedade estratégica, cooperação produtiva e forte relação institucional e pessoal.

De acordo com o Presidente da República, o primeiro-ministro, nestes meses, tem procurado “estar em toda a parte ao mesmo tempo”, algo que considerou invulgar para quem tem funções executivas.

Depois, deixou um recado ao Governo PSD/CDS, partindo da atual conjuntura mundial, que caracterizou como extremamente complexa: “Solidariedade institucional é importante, mas não é suficiente. Tem de haver no presente cooperação estratégica”.

Primeiro-ministro destaca “solidariedade estratégica e cooperação produtiva”

Na sua primeira sessão de cumprimentos natalícios desde que tomou posse como primeiro-ministro, em 2 de abril, o chefe do Governo disse que “tem sido um privilégio interagir com a Presidência da República e, em especial, com o senhor Presidente da República”.

“As conversas que temos mantido, os encontros que temos realizado, as reflexões que temos trocado têm sido imprescindíveis”, considerou.

O primeiro-ministro sintetizou em dois eixos a relação entre São Bento e Belém: “Uma solidariedade estratégica e uma cooperação produtiva”.

“Temos estado juntos a pensar e a realizar análises prospetivas para o país e na procura de resultados”, considerou.

Montenegro recordou que o Governo tem “pouco mais de oito meses de exercício de funções”, que salientou que o Presidente da República “tem acompanhado de forma muito próxima”, com atividades que “em muitas ocasiões necessitaram da colaboração, da cooperação” de Marcelo Rebelo de Sousa.

Essa colaboração, explicou, sentiu-se do ponto de vista das suas reflexões, “da sua muito marcante sensibilidade cívica e social, do seu conhecimento do país, da sua visão de futuro, da sua visão das grandes transformações e evoluções que acontecem à escala europeia e à escala mundial”.

“O senhor Presidente da República é uma personalidade que tem efetivamente uma sensibilidade social muito acentuada e que nos transmite e sensibiliza também. Isso tem sido importante para nós aprimorarmos todas as medidas que garantem um Estado social salvaguardado, ao mesmo tempo que lançam as bases de estimular a criação de riqueza, porque só a criação de riqueza é capaz de promover a justiça social”, acentuou.

Montenegro terminou a sua breve intervenção de menos de cinco minutos desejando ao Presidente da República um período festivo “preenchido de alegria, preenchido de saúde e preenchido também de um momento de algum descanso e de algum recarregar de baterias para o próximo ano de 2025”.

“Um feliz Natal, uma quadra festiva muito intensa e, sobretudo, um ano de 2025 excelente para o Sr. Presidente da República, para Portugal e para os portugueses”, desejou.

No final da cerimónia, que decorreu na sala dos Embaixadores, o Presidente da República cumprimentou individualmente o primeiro-ministro, com um abraço, e todos os governantes presentes, com abraços aos ministros e beijinhos às ministras, seguindo depois todos para uma fotografia de grupo no exterior.

O Governo tinha saído de São Bento pelas 10h49 num autocarro elétrico da Carris, reservado para a breve viagem do primeiro-ministro e dos 17 ministros do XXIV executivo constitucional até ao Palácio de Belém, onde chegou pelas 11.04, com a cerimónia de boas festas a começar com um ligeiro atraso em relação ao inicialmente previsto e a durar menos de meia hora.