“Esta é uma época do ano em que, por norma, a mobilidade na Área Metropolitana do Porto [AMP] retoma os seus padrões habituais, após o período de férias, com um aumento substancial das deslocações em toda a região”, adiantou, em comunicado.

Assim sendo, referiu, os novos horários de inverno baseiam-se na oferta praticada antes do verão com a novidade da manutenção do reforço da Linha Violeta (E) — frequência de 15 minutos das 07:00 às 20:00 -, e da disponibilização de 11 circulações/sentido/hora na Linha Amarela (D) nos dias úteis, também das 07:00 às 20:00, bem com o reforço da oferta aos fins de semana em toda a rede.

Aos domingos, também as linhas Vermelha (B) e Verde (C) terão incremento de frequências, sublinhou a Metro.

“Os níveis de procura do Metro do Porto encontram-se já em patamares próximos dos que se observaram em 2019, superando claramente os indicadores de 2020, com registos superiores aos cinco milhões de clientes/mensais”, apontou.