A canadiana Summer McIntosh pulverizou na segunda-feira o recorde do mundo dos 200 metros estilos, que nadou em 2.05,70 minutos, durante as provas de seleção do seu país para os Mundiais, em Victoria.

McIntosh, de 18 anos, tirou 42 centésimos de segunda ao anterior máximo, que pertencia desde os Mundiais de 2015 à húngara Katinka Hosszu, com 2.06,12 minutos. A canadiana, tripla campeã olímpica em Paris (200 mariposa e 200 e 400 estilos), tornou-se, assim, a primeira nadadora a baixar dos 2.06 minutos, mostrando-se em excelente forma para os Mundiais de Singapura (11 de julho a 3 de agosto). No sábado, Summer já tinha batido o recorde mundial dos 400 metros livres (3.54,18 minutos), superando o registo da australiana Ariarne Titmus (3.55,38), e, no domingo, selou a terceira melhor marca de sempre nos 800 livres (8.05,07).