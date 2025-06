A formação equatoriana, que vai repetir as presenças de 2002, 2006, 2014 e 2022, tem como melhor registo na prova o 12.º de 2006, ano em que chegou aos oitavos de final, sendo afastada pela Inglaterra, vencedora por 1-0.

Após 16 de 18 jornadas da zona sul-americana, o Equador, que perder três pontos na ‘secretaria’, é segundo, com 25 pontos, os mesmos do Brasil, terceiro, que também se qualificou na terça-feira, e menos 10 do que a há muito apurada Argentina.

O Equador aumentou para 10 o lote de seleções qualificadas, juntando-se a Argentina e Brasil (América do Sul), Austrália, Coreia do Sul, Irão, Japão, Jordânia e Uzbequistão (Ásia) e Nova Zelândia (Oceânia).

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México, que vão disputar a prova como anfitriões.