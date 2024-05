"João Ferreira, de 53 anos, está internado no Serviço de Neurologia do Hospital de Braga há mais de cinco semanas, depois de uma trombose renal ter-lhe trocado os planos para a celebração dos 25 anos do seu casamento com a mulher, Maria Júlia Cunha", foi referido em comunicado enviado às redações.

Mas a doença não impediu que se celebrasse o amor: as Bodas de Prata do casal tiveram lugar na capela da unidade hospitalar, já que "os profissionais de saúde do internamento do Serviço de Neurologia, que ficaram sensibilizados" com a situação "trataram de agilizar tudo para que esta celebração acontecesse".

"O momento da celebração reuniu familiares e amigos do casal, cuja presença marcou João Ferreira, que assistiram à renovação dos votos do casamento, testemunhado por um dos Assistentes da instituição, o Padre Adelino Domingues".

"Este momento é muito especial, porque de outra forma não conseguíamos celebrar os 25 anos do nosso casamento. Um bem-haja a todas as pessoas que tornaram isto possível, em especial à Enfermeira Paula Nogueira, do Serviço de Neurologia", disse João Ferreira.

Maria Júlia Cunha, a esposa, de 53 anos de idade, tem acompanhado o marido. "Vou acompanhá-lo sempre. O João já está aqui internado há muito tempo e podermos celebrar juntos esta data é muito importante para nós", afirmou.

Agora, os olhos do casal estão postos no futuro. "João e Maria deixaram o desejo de celebrar os 50 anos do casamento em ambiente de festa, com muitos convidados e fora do Hospital", pode ainda ler-se no comunicado.