Depois da estreia em Coimbra, no passado dia 25 de abril, a ópera “As Sombras de uma Azinheira”, inspirada no livro homónimo de Álvaro Laborinho Lúcio, e produzida pela Ritornello AC, apresenta-se em Évora, no próximo dia 3 de maio, às 21h30, no Teatro Garcia de Resende.

