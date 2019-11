A oposição, fortalecida por um motim policial, exige há dias a renúncia do presidente

A secretaria-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) já tinha pedido a anulação da primeira volta desse processo eleitoral.

"A primeira volta das eleições, realizada em 20 de outubro passado, deve ser anulada e o processo eleitoral deve começar novamente, efetuando-se a primeira volta assim que existirem novas condições que deem novas garantias para a sua realização, entre elas uma nova composição do órgão eleitoral", diz o comunicado.

Este anúncio é feito no mesmo dia em que o líder bolivariano denunciou que a casa da sua irmã na região de Oruro, no sul do país, foi incendiada por "grupos ilegais" no âmbito de um plano para derrubá-lo.

A Bolívia tem atravessado uma crise desde as eleições de 20 de outubro, após as quais o corpo eleitoral deu a vitória ao Presidente Evo Morales, pelo quarto mandato consecutivo até 2025, mas a oposição e os comités civis têm alegado fraudes, exigindo a renúncia de Morales e novas eleições.