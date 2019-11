Segundo o eurodeputado espanhol, que se manifesta particularmente “preocupado com a segurança do Presidente Morales”, a UE está a “manter o mesmo silêncio das Nações Unidas e de organizações internacionais, que manifestaram preocupação com o resultado das eleições e que agora são cúmplices com o que está a acontecer”.

Também líderes da esquerda latino-americana reunidos na Argentina denunciaram o que classificaram igualmente como um golpe de Estado na Bolívia.

"A Constituição e o Estado de direito da Bolívia foram violados, interrompendo um mandato constitucional. Forças da oposição desencadearam atos de violência, de humilhação de autoridades, de invasão, saques e incêndios de casas, de sequestros e ameaças a parentes para aplicarem um golpe de Estado e para forçarem a renúncia do Presidente Evo Morales", afirmaram, numa declaração, os líderes da esquerda latino-americana reunidos em Buenos Aires em torno do Grupo de Puebla, uma aliança progressista que reúne 32 políticos de 12 países da região.

Na reunião que durou três dias, o Grupo de Puebla passou de celebrar a liberdade do ex-Presidente Lula, na sexta-feira, e a decisão de reformar a Constituição do Presidente chileno, Sebastián Piñera, no sábado, à preocupação com a renúncia do líder boliviano, Evo Morales, anunciada no domingo.

A Bolívia sofre uma grave crise desde a proclamação de Evo Morales como Presidente para um quarto mandato consecutivo nas eleições de 20 de outubro, marcadas por suspeitas de fraude eleitoral, denunciada pela oposição e movimentos da sociedade civil.

Os confrontos entre apoiantes e opositores do Presidente da Bolívia desde o dia seguinte às eleições causaram pelo menos três mortos e 384 feridos, segundo dados da Provedoria da Bolívia.

Na última madrugada, Evo Morales, que renunciou após perder o apoio das forças armadas e da polícia, disse que foi emitido contra si "um mandado de detenção ilegal" e que grupos violentos invadiram a sua casa.