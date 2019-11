Añez, uma advogada opositora de Morales de 52 anos, reivindicou o direito de assumir interinamente a chefia do Estado até à realização de novas eleições, dadas as demissões do vice-presidente da República e dos presidentes e vice-presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados.

Evo Morales escreveu na rede social Twitter, depois de chegar ao México, que lhe concedeu asilo político, que a proclamação da senadora Jeanine Añez como Presidente interina do país é um “golpe de Estado”, acusando-a de violar a Constituição Política do Estado (CPE).

Evo Morales renunciou ao cargo no domingo, após quase 14 anos no poder, numa declaração transmitida pela televisão do país.

Morales demitiu-se depois de os chefes das Forças Armadas e da polícia da Bolívia terem exigido que abandonasse o cargo para que a estabilidade e a paz possam regressar ao país.