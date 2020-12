As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, com os investidores preocupados com a possibilidade de novas tensões entre os EUA e a China e atentos às negociações do 'Brexit'.

Cerca das 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 desvalorizava-se 0,83% para 390,69 pontos. As bolsas de Paris e Madrid recuavam 1,08% e 1,05%, respetivamente, enquanto as bolsas de Frankfurt e Milão desciam 0,92% e 0,91%, respetivamente. Londres, por sua vez, recuava 0,35%. Depois de ter sido divulgado que a produção industrial alemã subiu em outubro a um maior ritmo do que no mês passado, superando as expectativas, os investidores estão hoje pendentes das negociações do 'Brexit', que entram em momentos decisivos. Os negociadores britânicos e europeus continuam hoje em Bruxelas novos esforços, talvez os derradeiros, para tentar concluir um acordo comercial pós-Brexit e evitar um cenário de “não acordo” no final do ano, situação que desencadearia pesadas consequências económicas. O negociador-chefe da União Europeia (UE), Michel Barnier, e o homólogo britânico, David Frost, estarão reunidos na capital belga para retomar as negociações que foram interrompidas na sexta-feira, após uma semana de conversações em Londres que se revelaram infrutíferas. Analistas explicam à agência EFE que as praças europeias abriram esta semana em baixa afetadas pelos dados negativos relativos à evolução da pandemia nos EUA, que levaram a novos confinamentos na Califórnia, e preocupadas com o risco geopolítico de que o país prepara novas sanções à China. Estas informações provocaram quedas na maioria das praças asiáticas, com o Nikkei de Tóquio a cair 0,76%, enquanto Hong Kong cedia 0,66% e Xangai 0,85%. No mercado de matérias-primas, o preço do barril de crude Brent, de referência na Europa, caía 1,06%, até aos 48,73 dólares. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram