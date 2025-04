“Manifestação pacífica em Brasília pela amnistia” no dia 7 de maio, diz o líder da extrema-direita brasileira no vídeo em que aparece numa cama do hospital DF Star com vários tubos no nariz e nos braços.

A manifestação suceder-se-á a outros atos realizados desde o início do ano no Rio de Janeiro e em São Paulo, também convocados por Bolsonaro em apoio a um projeto de lei apresentado no parlamento pela extrema direita, que até agora não obteve apoio pleno nas duas casas legislativas do país.

O projeto de lei propõe conceder amnistia a “todos aqueles que participaram de manifestações em qualquer lugar do país a partir de 30 de outubro de 2022 até à data em que a lei entrar em vigor”.

Isso beneficiaria os envolvidos nos ataques a Brasília em 08 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes do Estado brasileiro foram vandalizadas e milhares de pessoas acamparam em frente a quartéis por todo o país, exigindo um golpe de Estado no dia seguinte às eleições de 2022, quando o atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotou Bolsonaro, que tentava a reeleição.

Embora o ex-Presidente brasileiro não tenha esclarecido no vídeo, fontes próximas descartaram a possibilidade dele comparecer na manifestação marcada para 7 de maio, em Brasília, porque passou por uma delicada cirurgia no intestino em meados de abril e ainda não se recuperou totalmente.

Bolsonaro permanece em tratamento intensivo e, de acordo com o último relatório médico, embora esteja “clinicamente estável” e apresentando “melhora progressiva”, continua sem alta e tem visitas restritas.